Vecinos de Barranco protestan por exceso de iluminación en el “Puente de la Paz”

Entre música, fuegos artificiales, la presencia de vecinos y autoridades, quedó inaugurado el corredor turístico Miraflores–Barranco, teniendo como símbolo principal el "Puente de la Paz", una estructura de 112 metros de largo y más de 8 metros de ancho que conectará peatonalmente a ambos distritos costeros.

En la inauguración participó el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas y el alcalde de Miraflores Carlos Canales, quien señaló que “el puente puede resistir en un mismo momento a más de 8000 personas, pero nosotros por temas de foro estamos modulando alrededor de 1000 a 2000 personas”.

El burgomaestre también señaló que este corredor estará abierto las 24 horas del día y que, desde ya, se están tomando las medidas de seguridad necesarias.

¿VECINOS AFECTADOS POR EL PUENTE?

Sin embargo, la inauguración del “Puente de la Paz” no hizo del todo honor a su nombre, ya que mientras se celebraba la inauguración un sector de vecinos de Barranco expresaba su disconformidad, especialmente por la iluminación de la estructura. Algunos de ellos incluso se manifestaron en pleno acto inaugural

“El tema es el diseño de iluminación que han puesto en el puente el puente lo han empezado a probar esas tres semanas y es un fluorescente gigante en medio del acantilado y con 45 edificio más, parece que estuvieran de día”, indicó uno de los vecinos.

Cabe indicar que, ante esta protesta, el alcalde de indicó que las luces se pueden modular y que a partir de la medianoche bajarán su intensidad un 50%, para tranquilidad de los vecinos.