Martín Valeriano sobre el paro del 21 de agosto: “El 50% de transportistas no han salido a trabajar”

En el marco de la paralización de transportistas para hoy 21 de agosto, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, indicó ante las cámaras de Buenos Días Perú, que el paro convocado por el sector solo se acató en un 50%.

“Es lamentable que el transporte no se una para combatir esta ola delincuencial, y solo vemos un paro parcial, con un cincuenta por ciento ha trabajado y cincuenta por ciento no”, afirmó.

En otro memento Valeriano cuestionó que ciertos representantes del gremio de transportistas que priorizaran “apetitos personales” antes que la demanda de la mayoría de seguridad para los choferes y empresas de transporte.

Para el dirigente, la medida perdió fuerza debido a divisiones dentro del gremio y acuerdos individuales entre algunos dirigentes y el Ministerio de Transportes.

Cabe indicar que, lamentó que continúen las muertes y atentados contra los transportistas y garantizó que su gremio está dispuesto a participar en cualquier convocatoria que permita visibilizar sus demandas y exigir soluciones concretas.