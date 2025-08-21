Grupo de vecinos de Puente Piedra apoya marcha de transportistas hasta el Congreso

Esta mañana en el distrito de Puente Piedra, un grupo de vecinos se suma a los transportas que se reúne apara marchar hacia el Congreso en el marco de una nueva paralización de este sector, su punto de encuentro es frente al mercado Huamantanga.

Como se sabe, la movilización por el paro de transportistas de este 21 de agosto partirá desde distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos está este en Puente Piedra, en la Panamericana Norte, también San Juan de Miraflores desde el Puente Atocongo, la Carretera Central y la avenida Javier Prado.

VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD

En el distrito de Puente Piedra, una vecina señaló que no eran transportistas, pero salían a apoyarlos no solo a ellos, también a todo el pueblo, “Salgo por mi familia, ya que día a día nos están matando en los mercados, en la calle, ya uno puede ni salir a comer a un restaurante”, indicó la señora entrevistada.

Cabe señalar que, como lo han manifestado, se dirigirán hacia el Centro de Lima, en donde se tiene planificada que la marcha culmine en el Congreso de la República.