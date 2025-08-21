Combis y colectivos suben pasajes en Puente Nuevo en el marco del paro de transportistas

Transcurre este jueves 21 de agosto, en el marco de una nueva convocatoria de un paro del sector de los transportistas, convocado por la Unidad Gremial del Transporte Urbano, conformada por diversos sindicatos del sector en Lima y Callao.

Sin embargo, las principales empresas de transporte público, como Etuchisa (Los Chinos), Vipusa (Anconeros) y El Rápido, mantienen el servicio regular de sus flotas hasta el momento.

Como se sabe, esta paralización se convocó debido al creciente nivel de extorsiones y criminalidad que enfrenta el sector del transporte y desde temprano nuestros equipos pudieron comprobar que el movimiento de los buses de transporte publico se realiza con aparente normalidad, pero como suele pasar en circunstancias como esta, los precios de los pasajes se vieron incrementados, lo que afecta a los usuarios de manera sorpresiva.

Cabe señalar que, a pesar que diversos gremios de transporte público han afirmado que acatarán un paro para exigirle al Ejecutivo mayor seguridad ante los constantes casos de extorsión y asesinatos que enfrenta el sector, esta mañana el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, calificó la paralización como un “fracaso”.