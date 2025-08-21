Conductor es baleado en pleno paro: fue atacado mientras trabajaba en su bus de transporte

ACTUALIZACIÓN

El hermano de la víctima llamó al Ministerio de Salud para que ayude en el trasladado urgente del conductor herido al hospital Loayza, debido a que la bala que le disparó el criminal quedó alojada en su mandíbula y no hay un neurocirujano en el nosocomio de San Juan de Lurigancho. Según informó, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, el agresor subió a la unidad de transporte como si fuera un pasajero, pero terminó disparando al chofer.

Ante este hecho, los conductores de la empresa Santa Catalina han decidido detener sus operaciones.

NOTA ORIGINAL

En medio del paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, se reportó una nueva víctima de la inseguridad. Se trata de un conductor de la empresa de transporte público Santa Catalina, quien habría acudido al hospital de San Juan de Lurigancho manejando herido su unidad.

INSEGURIDAD EN AUMENTO

Según la información obtenida por un equipo de Panamericana Televisión, el conductor herido tuvo que manejar herido su unidad de transporte hasta el nosocomio. El hecho habría ocurrido cuando el vehículo estaba lleno de pasajeros.

El criminal abordó por el lado del piloto y disparó contra el conductor. Al llegar al hospital, el personal de seguridad del nosocomio ayudó a descender al chofer y llevarlo a emergencia. En tanto, la unidad siniestrada fue trasladada hasta la comisaría de Santa Elizabeth.

PARALIZACIÓN PARCIAL

Este 21 de agosto se convocó a una paralización de buses de transporte urbano debido a la creciente inseguridad y las extorsiones que están afectando el sector, sin embargo, varias empresas no se han sumado a esta medida, es el caso de Santa Catalina, Las Flores, ETUSA, El Carmen, así como algunos colectivos y mototaxis.