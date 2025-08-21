Ministro Sandoval sobre el paro de transportistas: “La jornada está normal en Lima y Callao”

El día de ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguraba que hoy jueves no habría la paralización anunciada por algunos gremios de transportistas, mientras algunos transportistas desmentían tal afirmación.

Como se sabe, Lima y Callao enfrentan este jueves 21 de agosto, una nueva incertidumbre frente al paro de transportistas que amenaza con afectar desde las primeras horas de la mañana rutas claves y generar un impacto inmediato en los usuarios del servicio.

MTC SE PRONUNCIA POR EL PARO

Esta mañana, el ministro de Transportes César Sandoval realizó un primer balance de la paralización afirmando que: "Ha sido un fracaso, La jornada está normal en Lima y Callao”.

El titular del MTC indicó en una rueda de prensa que el transporte público en Lima y Callao se mantiene con normalidad, pese a la falta de buses en algunos distritos.

"En la medida en que se incremente el horario, a las 6.30 a. m., 7 a. m., se prevé que el transporte esté cubierto. La propuesta (de paro) de los gremios informales ha sido un fracaso", señaló.

Cabe señalar que, este balance se da a tempranas horas y el titular del MTC asegura que la situación no variaría durante el día.

Como se recuerda, la paralización, confirmada por varios dirigentes gremiales, tiene previsto iniciar a las 5:00 a. m. y se extenderá por 24 horas, según informó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).