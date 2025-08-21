Paro de transportistas del 21 de agosto: Así amanecen las calles de Lima y Callao

Nuevamente miles de ciudadanos amanecen con la incertidumbre en torno a un nuevo paro de transportistas anunciado para hoy jueves 21 de agosto.

Las versiones de los distintos gremios de transporte y el propio Ejecutivo generan incertidumbre respecto a lo que sucederá hoy en medio de esta nueva paralización convocada en respuesta a la ola de inseguridad debido a la extorsión en contra del sector y las demandas hacia las autoridades.

El paro de transportistas anunciado tendría como objetivo detener por completo el servicio de transporte urbano durante 24 horas consecutivas.

Así están las calles en medio de la paralización anunciada

Desde tempranas horas nuestros equipos periodísticos están desplegados en los opcionales puntos de la capital y el Callao para llevarle la mejor cobertura de este día de paralización que busca visibilizar las demandas de conductores y operadores del sector.

Como lo anunciaran horas previas de esta nueva jornada de paralización del sector, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que los principales servicios de transporte público funcionarán al 100% de su capacidad este jueves 21.

Además, indicaron las coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) la seguridad en estaciones y terminales, mientras que su personal se distribuirá estratégicamente por los principales puntos de Lima y Callao.

Cabe señalar que, los gremios de transportistas que acatarían esta paralización, responsabilizan directamente al Gobierno por el incremento constante de actos delictivos, al que acusan de no ofrecer soluciones ante la escalada de la ola violencia que afecta gravemente a la actividad transportista.