Surco a merced del hampa: constantes robos en pasaje de Próceres alarman a vecinos

La inseguridad vuelve a golpear en Surco. Un joven fue asaltado en un pasaje oscuro de la urbanización Próceres por dos delincuentes armados, quienes lo encañonaron para quitarle su celular y mochila.

La víctima, indefensa en el suelo, fue nuevamente abordada por los ladrones, que esta vez le exigieron la clave de su billetera digital. Según vecinos, los atracos son frecuentes en los pasajes que colindan con la avenida Próceres, una vía rápida que facilita la huida de los hampones.

CALLES BAJO ATAQUE DEL HAMPA

Cabe recordar que no es la primera vez que la zona queda expuesta a la delincuencia. En reportes anteriores se registraron robos a transeúntes y hasta incursiones en viviendas, pese a la presencia eventual de serenazgo.

Los residentes aseguran que durante la noche la ausencia de patrullaje es evidente y temen salir de sus casas. “Da miedo andar en la noche porque siempre asaltan en los pasajes”, lamentó un vecino.