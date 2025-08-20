Denuncian falta de diálogo para traslado de comerciantes de “La Parada” en La Victoria

Como se informó hace un par de días, el histórico Mercado Minorista N.° 1 conocido como “La Parada”, en el distrito de La Victoria, será completamente modernizado y remodelado gracias a un proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Con esta iniciativa la autoridad edil busca convertirlo en un espacio seguro, ordenado y con infraestructura novedosa que no ha sido remodelada desde su inauguración en 1945.

Como se sabe la llamada “La Parada” un punto estratégico de abastecimiento para para toda Lima Metropolitana, destacando por su fuerte tradición comercial. Y sobre todo su diversidad de productos y servicios.

NO TODOS LOS COMERCIANTES ESTARÍAN INFORMADOS

Como informó la MML, con una inversión estimada de 300 millones de soles, el proyecto de renovación de “La Parada” tiene contemplada la venta de puestos del nuevo mercado, priorizando a los comerciantes arrendatarios y brindándoles la primera oportunidad de adquisición.

Pero esta mañana, un grupo comerciantes de Mercado Municipal Ninorista Numero 1, hicieron una gran denuncia: “Nos están haciendo un desalojo sistemático y hay una falta de transparencia”.

Los comerciantes indican que no han sido informados formalmente que van a ser reubicados por que piden mas seriedad por parte de la autoridad edil.

También señalaron que pagan entre 55 hasta 180 soles por puesto en lo que se refiere a la ocupación del espacio y el resto de gastos como servicios básicos también corren por su cuenta por lo que piden que se priorice a los comerciantes arrendatarios para que tengan la primera oportunidad de adquisición de los nuevos puestos a construir en el remodelado mercado.