Motociclista captura y golpea a ladrón que robó celular a escolar en La Victoria

El robo de teléfonos celulares es uno de los delitos más frecuentes en todos el Perú, siendo la capital donde es más común este tipo de hurtos, que muchas veces cobran vidas inocentes.

Ante este tipo de robos muchos ciudadanos están cansados de estos robos que no discriminan si las víctimas son menores de edad.

Esta vez en el distrito de La Victoria, dos hombres redujeron a golpes a un presunto ladrón que le arrebató su teléfono a una escolar.

SE ENFRENTÓ AL LADRÓN

Uno de ellos, un motociclista se enfrentó al ladrón y luego se sumó un transeúnte para apoyarlo. En medio de la captura apareció la menor afectada y posteriormente un agente policial.

Según la denuncia, el sujeto le había robado el celular a la estudiante y ante los gritos de la menor los hombres lo redujeron, devolviéndole su teléfono a la escolar.

Cabe señalar que, según cifras oficiales, las denuncias por robos de teléfonos celulares se vienen incrementando de forma sostenida: donde ha aumentado más del 30% de enero a julio del 2025 con respecto al mismo período del año 2024 y en más del 120% con respecto al del 2023.