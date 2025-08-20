Gremio de mototaxistas en SJL anuncia que se unirá al paro de transportistas de este 21 de agosto

El día de mañana los ciudadanos de la capital se enfrenta a una nueva incertidumbre un nuevo paro de transportistas para este 21 de agosto.

Hasta el momento se sabe que diferentes gremios de transporte formal han confirmado un paro como medida de protesta por la aparente ineficiencia del Estado ante la creciente ola de extorsiones y sicariato contra este sector.

De acuerdo con la Unidad Gremial del Transporte Urbano de Lima y Callao, alrededor de 449 empresas de transporte suspenderán sus servicios el día de las movilizaciones.

INCERTIDUMBRE POR EL PARO DE MAÑANA

Sobre esta nueva paralización, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que se concrete la medida radical para mañana 21 de agosto en protesta contra la inseguridad ciudadana.

Según explicó el titular del MTC, los gremios de transporte formal acordaron mantener abiertas las mesas de diálogo con el Ejecutivo, lo que permitirá continuar con el proceso de coordinación sin afectar a la ciudadanía.

Pero ante estas afirmaciones, esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, el gremio de mototaxistas en el distrito de San Juan de Lurigancho confirmó que se unirán al paro de transportistas de este 21 de agosto.

Según declaraciones de Mario Arce, secretario general de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, ellos son cerca de medio millos de motorizados en la capital y mañana casi 20 mil que no saldrán a las calles de la capital.

En otro momento rechazó las declaraciones del ministro César Sandoval sobre que habrían dialogado para no sumarse a la protesta contra la ola de extorsiones a los transportistas.

Cabe señalar que, el gremio de mototaxistas de San Juan de Lurigancho ha realizado jornadas de protesta recientemente debido a la creciente inseguridad y las extorsiones que sufren, con un llamado a acciones concretas por parte de las autoridades.