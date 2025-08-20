Sheyla Gutiérrez: realizarán misa en memoria de la peruana hallada muerta en EE.UU.

La familia de Sheyla Gutiérrez, la peruana hallada sin vida en Estados Unidos, realizará esta noche una misa en su memoria en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y San Pablo, en el distrito de Breña. La ceremonia está programada para las 7:30 p.m. y contará con la presencia de amigos y vecinos que han acompañado a la familia durante estos días de dolor.

TAMBIÉN HARÁN MARCHA

Al término de la misa, los asistentes participarán en una marcha por las calles de Breña para exigir justicia y pedir a las autoridades que aceleren el proceso de repatriación de los restos.

En paralelo, en Estados Unidos, allegados de Sheyla organizaron una vigilia frente a su vivienda, donde levantaron un altar con fotografías y velas, exigiendo que se esclarezca el caso. Cabe recordar que la principal sospecha recae en su expareja, Josmar Gutiérrez, quien aparece en videos de cámaras de seguridad transportando un bulto que sería clave en la investigación.

Las autoridades estadounidenses ya cuentan con más registros fílmicos del caso y continúan con las diligencias. Mientras tanto, la familia en Lima pide a la Cancillería una rápida coordinación con EE.UU. para concretar el retorno del cuerpo y garantizar justicia.