Madre con cáncer lleva 500 días esperando fármaco vital que cuesta S/54 mil al mes

Marthalily Casalino, madre de familia de 40 años, lleva más de 500 días esperando que el Estado le entregue el medicamento oncológico que necesita para controlar un agresivo melanoma. Mientras tanto, sobrevive gracias a la solidaridad de amigos, pues las pastillas que requiere cuestan S/ 54,000 al mes.

“Estoy viendo mi vida por mis hijos, porque yo todavía tengo por quién luchar. Mis hijos me necesitan”, declaró a Buenos Días Perú. Según relató, en diciembre de 2023 reapareció el cáncer que había superado nueve años atrás, y los médicos confirmaron que el tumor presentaba la mutación BRAF, lo que la hacía candidata a un tratamiento específico.

HACE LLAMADO AL MINSA

En esa línea, la paciente inició en mayo de 2024 los trámites ante Renetsa para acceder al fármaco mediante el SIS, pero hasta hoy no obtiene respuesta. “¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Otros 500 días más? No puedo, mi bolsillo no da. Esta plata no solo sale de mi bolsillo, también de amistades”, reclamó.

Los especialistas han advertido que su tratamiento no puede interrumpirse, ya que debe consumir 12 pastillas al día. Sin embargo, debido al costo, ella misma pidió a su médico reducir la dosis. “Yo lo comencé a tomar el 2 de enero del 2025 y al mes ya no tenía absolutamente nada. Sé que me sirve”, aseguró.

Por su parte, Indira Oroa, presidenta de la asociación Con L de Leucemia, señaló que este no es un caso aislado. “Como Marta Lili, hay muchísimos. Aproximadamente 3,000 pacientes esperan que se apruebe su tratamiento”, explicó.

Consultado sobre el caso, el Ministerio de Salud informó que el pedido se encuentra en evaluación y que se emitirá una respuesta en un plazo de tres a cuatro semanas.