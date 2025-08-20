Recibe llamada, sale de su casa y lo matan dentro de su auto: asesinan a extranjero en Ventanilla

Un ciudadano venezolano de 30 años fue asesinado dentro de su propio vehículo en una zona descampada de Ventanilla. La víctima, identificada como Alfonso Rafael Monroy Argüello, fue hallada en la avenida Los Delfines, cerca del reservorio de Sedapal, con su automóvil encendido y la puerta del copiloto abierta.

Según testigos, se escucharon al menos dos disparos. Los peritos de criminalística presumen que el atacante viajaba como copiloto de la víctima y huyó tras el ataque. Vecinos alertaron a las autoridades al encontrar la unidad con las luces encendidas.

VÍCTÍMA ERA COLECTIVERO

La madre del joven relató que minutos antes de lo ocurrido, alrededor de las 8 de la noche, su hijo recibió una llamada que lo hizo salir de casa. Sospecha que el crimen estaría vinculado a un altercado reciente con otro conductor de colectivo, quien se negó a pagarle los daños ocasionados a su vehículo.

En esa línea, la policía no descarta que el hecho guarde relación con mafias de extorsionadores que operan contra colectiveros en Ventanilla. Monroy había adquirido su automóvil hace un año y trabajaba como conductor informal desde hace algunos meses.