Grupo Terna captura banda de “Robacarros” tras una intensa persecución en El Agustino

En el distrito de El Agustino, agentes del Grupo Terna logró la captura a una banda de delincuentes que robaban vehículos y extorsionan a sus víctimas.

La banda delincuencial estaba conformada por dos hombres y una mujer que intentaron huir de los agentes que junto con la Dirove capturaron a los integrantes de una banda criminal que días atrás robaron la misma camioneta en la que intentaban escapar.

ESCAPABAN EN UNA CAMIONETA ROBADA

Al momento de la intervención, los policías rodearon la camioneta y el conductor lejos de detenerse, intentó darse a la fuga en sentido contrario pero el tráfico en Puente Nuevo los paralizó.

Los tres intervenidos fueron identificados por la policía como Juan Carlos Aguirre Hidalgo de 36 años, Jesús Alejandro Cordero Clemente de 23 y Thais Ariana Miranda Seminario de 32 años.

Según la investigación policial, estos personajes habrían sido cómplices del robo de una camioneta ploma marca honda que hace días fue robada en el distrito de San Juan de Lurigancho.