Con suma violencia se incrementan asaltos para robar vehículos en calles de SMP

La inseguridad sigue incrementándose en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de San Martin de Porres, una ola de asaltos de vehículos está atemorizando a los vecinos que viven atemorizados sin saber que hacer ante la aparente inacción de las autoridades.

En uno de estos eventos, cámaras de seguridad captaron un robo de otro vehículo, donde se puede observar que un taxista era seguido por dos delincuentes en motocicleta.

Los ladrones le cerraron el paso y con armas en mano amenazaron al chofer. Dentro del vehículo estaba un tercer delincuente que se hizo pasar como pasajero. Los ladrones lanzaron al taxista al suelo y se llevaron su herramienta de trabajo.

OTRO ROBO DE CAMIONETA EN SMP

En otro video se observa a otros delincuentes ingresando a una playa de estacionamiento, encapuchados y armados para atacaron al dueño de otro vehículo.

Los hampones en cuestión de segundo lo despojaron de su unidad y se la llevaron dejando a la víctima totalmente desconcertada.

Cabe señalar que, según informó la Policía Nacional, en lo que va del año 2025, se han registrado 1.500 vehículos robados en Lima, lo que equivale a un promedio de 27 robos diarios.