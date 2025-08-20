Delincuentes armados y con mascarillas asaltan pollería en cuestión de segundos en Barranco

Al parecer ya no habría lugar seguro en la capital, ni siquiera para poder comer tranquilo con un grupo de amigos o con la familia. Esta vez en el distrito de Barranco un local de comida fue el blanco de la delincuencia.

Una concurrida pollería donde aparentemente la jornada transcurría con total normalidad se convirtió en un caos cuando fue interrumpida por una banda de ladrones armados.

SE LLEVARON 4 MIL SOLES

Los hampones en cuestión de segundos lograron llevarse las ganancias del día de la pollería, cerca de 4 mil soles y los objetos de valor de los trabajadores y unos comensales.

Cabe señalar que, solo en Lima durante 2025, se ha observado un aumento significativo en los robos, especialmente de celulares, en restaurantes y otros espacios públicos.

Si bien no hay cifras específicas sobre robos a restaurantes, los datos muestran un incremento general en la delincuencia, con un fuerte aumento de robos a mano armada en locales de comida en la capital de manera alarmante.