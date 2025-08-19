Cae banda dedicada al robo de autos de alta gama en SJL: mujer participaba de violentos atracos

Un operativo policial en San Juan de Lurigancho permitió la captura de una organización dedicada al robo de automóviles de alta gama. Los delincuentes habían sido identificados días atrás, luego de asaltar violentamente a un conductor y despojarlo de su camioneta cuando ingresaba a su vivienda.

FÉMINA INTEGRABA GRUPO DELICTIVO

En las imágenes difundidas se observa cómo la víctima fue reducida de manera brutal mientras intentaba estacionar su vehículo. Los hampones llegaron a bordo de un automóvil pequeño, descendieron y aprovecharon que el conductor abrió la reja para sorprenderlo. La violencia con la que actuaron quedó registrada en video, donde incluso se aprecia la participación de una mujer en el atraco.

Tras el asalto, la Policía Nacional inició un seguimiento que culminó con la detención de los integrantes de la banda. Durante la intervención, los delincuentes intentaron aparentar inocencia, pero ya estaban plenamente identificados por las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos estarían vinculados a otros robos similares en Lima Este. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal de El Agustino, que continuará con las diligencias para determinar la magnitud de los delitos cometidos.