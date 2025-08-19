EXCLUSIVO | Caso Sheyla Gutiérrez: "Hay tantos indicios" señaló amiga de la víctima tras pesquisas policiales

Durante la noche del lunes 18 de agosto vecinos del condominio donde Sheylla Gutiérrez vivía en Estados Unidos realizaron una vigilia y Rakel Kelita, una de sus amigas más cercanas, conversó con Buenos días Perú brindando detalles de los pedidos que tienen para este caso.

“Hemos estado pidiendo y aclamando justicia para Sheylla", comentó Kelita quien además sostuvo que uno de los principales requerimientos es que se logre extraditar el cuerpo del Sheylla al Perú. Además, también habló sobre el tipo de relación que mantuvo la víctima con quien ahora es el principal sospechoso de feminicidio: Josimar Cabrera. “Ellos ya tenían una relación un poco conflictiva y tormentosa. Siempre había peleas y maltratos físicos y psicológicos", afirmó.

La amiga de Sheylla contó también que ella ya había tomado la decisión de separarse y que incluso "había buscado otro lugar donde vivir y pidió ayuda".

"Esto parece un cuento de terror"

Posteriormente, Kelita aseveró que toda la ilación de hechos le genera muchas dudas: “Esto es como un cuento de terror, hay muchas cosas detrás", sentenció. Además, comentó que vio a Josimar Cabrera con tres ropas distintas el mismo día de la desaparición de Sheylla e incluso recuerda haberle escuchado brindar dos versiones diferentes sobre el paradero de la víctima.

Finalmente, realizó un pedido de justicia y “Quería pedir que hagan justicia. Les ruego que hagan justicia porque yo fui amiga de Sheylla y la última voluntad de ella hubiera sido que sus hijos se queden son su mamá”.