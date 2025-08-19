Piden 36 meses de prisión preventiva contra la pareja de 'El Monstruo': PJ posterga decisión hasta el 22

El Poder Judicial evaluó este lunes el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Lizeth Ruiz, conocida como “La Patrona” y pareja de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La mujer es acusada de ser la operadora financiera de la banda.

Durante la audiencia, Ruiz se mostró nerviosa y con gestos de tensión. El fiscal Edwin Velázquez expuso que en un USB incautado a la investigada se hallaron conversaciones y registros que la vinculan directamente con la red. Entre ellos figuran imágenes de depósitos de dinero, números de cuentas bancarias y relación de empresas de transporte presuntamente extorsionadas.

En contraste, la abogada defensora Roxana Salas cuestionó la solidez del caso fiscal. Según dijo, los depósitos mencionados no constituyen prueba contundente y aseguró que las detenciones de familiares del cabecilla habrían sido “armadas”. “Esta señora está sentada ahí porque es pareja del supuesto cabecilla. Igual intervinieron a su madre y ahora a la esposa, como si se tratara de una estrategia para presionar”, alegó.

Asimismo, argumentó que el dinero recibido por su defendida provenía de su pareja y que, como madre, estaba obligada a usarlo para la manutención de sus hijas. “La ley lo dice y lo establece. Si mi esposo me da dinero, sea de procedencia lícita o ilícita, ¿le voy a decir que no? Tengo hijos que mantener”, sostuvo.

POSTERGAN DECISIÓN

Cabe recordar que la Fiscalía identificó a Ruiz como coordinadora de extorsiones, señalando que controlaba importantes sumas de dinero y resguardaba los ingresos ilícitos del cabecilla.

Finalmente, el juez Robert Rimachi Pilco decidió postergar la definición de la medida hasta el viernes 22 de agosto, ya que aún falta la lectura de diversa documentación.