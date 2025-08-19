Paro de transportistas: Martín Valeriano anuncia que será indefinido si no hay resultados en 30 días

La inseguridad golpea cada vez más al sector transporte. Según cifras de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), 65 choferes fueron asesinados entre enero y julio de este año, víctimas de extorsión, cobro de cupos y ajustes de cuentas. Frente a esta crisis, el gremio anunció un paro este jueves 21 de agosto desde las 7:00 a.m., con concentración en la Plaza 2 de Mayo y marcha hacia el Congreso de la República.

“No podemos permitir que sigan matando a nuestros conductores ni atentando contra los pasajeros. El gobierno ha incumplido sus compromisos”, declaró Martín Valeriano, dirigente de Anitra, en entrevista con Buenos Días Perú.

El representante detalló que 460 empresas y más de 20 mil unidades detendrán sus servicios. “Es un paro en defensa de la vida. Queremos que el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial articulen esfuerzos reales contra la criminalidad”, recalcó.

"NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA"

Asimismo, cuestionó la falta de resultados de las mesas de diálogo sostenidas con el Ministerio del Interior y el Congreso. “No hay voluntad política. La Policía carece de tecnología, de chalecos, y también sus miembros mueren a manos de delincuentes. ¿Qué nos espera a los ciudadanos?”, señaló.

En esa línea, Valeriano advirtió que si no hay resultados concretos en 30 días tras la paralización, convocarán a un paro nacional indefinido junto a otras organizaciones sociales.

La medida, sin embargo, no cuenta con consenso total. Algunos gremios indicaron que no se sumarán por la crisis económica, lo que el dirigente calificó como una postura “sin corazón”.