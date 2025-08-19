¡Cuidado! Víctima de estafa pierde 15 mil soles tras descargar falso link con ofertas de pasajes

Una familia denunció haber perdido alrededor de 15 mil soles tras ser engañada mediante una llamada telefónica que ofrecía supuestas promociones de una conocida aerolínea. El caso ocurrió el sábado 2 de agosto, cuando una joven que buscaba descuentos en pasajes recibió una comunicación en la que, además de brindarle ofertas inexistentes, le enviaron un enlace que permitió a los delincuentes tomar control de su celular.

Según relató la madre de la afectada, durante la llamada le solicitaron datos personales, entre ellos el número de DNI, y en paralelo el dispositivo empezó a ser manipulado de manera remota. Desde entonces, comenzaron a ejecutarse transferencias bancarias desde sus cuentas en el BCP, Interbank y el Banco de la Nación, operaciones que la víctima nunca autorizó.

Bancos sin respuestas claras

El ataque fue tan agresivo que el teléfono quedó inutilizado, presentando únicamente códigos en pantalla. Solo se apagó al agotarse la batería, lo que impidió que una transacción en curso con el Banco de la Nación llegara a completarse. Sin embargo, en el caso del BCP e Interbank, los delincuentes lograron mover dinero en lapsos de apenas un minuto entre cada operación.

La familia acudió a las agencias de las tres entidades financieras para bloquear las cuentas. No obstante, denuncian que los bancos únicamente entregaron reportes con los movimientos realizados, sin dar explicación alguna sobre cómo se permitió la vulneración de la seguridad en el sistema ni por qué se autorizaron operaciones inusuales que no coinciden con los hábitos de la víctima.