Pasaje del terror en Surco: asaltan a joven y le exigen contraseñas de sus cuentas bancarias

La violencia sigue sacudiendo las calles de Surco. Esta vez ocurrió en un pasaje de la urbanización Los Próceres, muy cerca al terminal Atocongo, conocido entre vecinos como el “pasaje del terror” por la frecuencia de robos.

La víctima, un estudiante que caminaba por la zona, fue interceptada por dos delincuentes armados. En cuestión de segundos lo derribaron al suelo, le arrebataron la mochila y el celular, y huyeron como si nada. Sin embargo, metros más adelante regresaron para exigirle la clave del teléfono con el fin de acceder a sus cuentas bancarias.

El atraco quedó registrado por cámaras de seguridad de los propios vecinos. Incluso, irónicamente, en la zona hay un cartel que advierte: “Sonríe, te estamos filmando”. Pese a ello, los delincuentes actuaron sin temor alguno.

INSEGURIDAD SIGUE REINANDO EN LA ZONA

Cabe recordar que este pasaje ya había sido escenario de asaltos en años anteriores. De hecho, moradores aseguran que la situación no ha cambiado en tres años: sigue siendo un lugar oscuro y silencioso, con rutas de escape rápidas hacia la Panamericana Sur, lo que facilita la huida de los hampones.