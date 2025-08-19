Trabajador de consorcio narra detalles de ataque a ingeniera por extorsionadores: "dispararon a quemarropa"

El distrito de Comas fue escenario de un violento ataque contra una joven profesional de la construcción. El pasado 15 de agosto, la ingeniera Wendy Valderrama, de 27 años, resultó herida tras recibir varios disparos cuando supervisaba los trabajos de pavimentación en la avenida Los Pinos. El atentado fue cometido por un sujeto que llegó en motocicleta, portando una mochila de reparto, y abrió fuego a corta distancia.

Trabajadores exigen garantías

Uno de los proyectiles alcanzó el pulmón de la especialista, quien fue trasladada de emergencia al hospital Sergio Bernales. Allí los médicos lograron estabilizarla y actualmente permanece fuera de peligro. Sin embargo, la agresión obligó a detener las labores del consorcio encargado de la obra, cuyos trabajadores expresaron su temor y señalaron que desconocían cualquier vínculo previo con amenazas extorsivas.

“Éramos entre seis y ocho personas alrededor cuando ocurrió todo, nadie sabía nada de amenazas, por eso nos sorprendió el ataque”, relató uno de los obreros. La paralización ha dejado en suspenso el proyecto de pavimentación, planificado para ejecutarse en 160 días, mientras las familias y el personal esperan que se dispongan las condiciones mínimas de seguridad.

Desde la Municipalidad de Comas se informó que se ha coordinado con la Policía Nacional del Perú un plan de resguardo para permitir que las labores se retomen en el más breve plazo. Mientras tanto, la ingeniera Valderrama continúa en recuperación y sus compañeros mantienen la esperanza de que pronto pueda superar las secuelas de este atentado.