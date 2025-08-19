Terror en av. Universitaria: pánico tras atentado contra condominio ubicado frente a la PUCP

El terror volvió a sentirse en Cercado de Lima. Esta vez, el blanco fue un condominio ubicado en la avenida Universitaria, frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y a pocos pasos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Según las imágenes de seguridad, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y lanzó dos explosivos hacia el interior del predio: el primero no detonó, pero el segundo sí estalló. Este hecho generó pánico entre los inquilinos y vecinos de la zona.

De inmediato, el equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar el área.

TEMEN QUE SEA UN CASO DE EXTORSIÓN

Los residentes aseguraron que desconocen quién podría ser el objetivo del ataque. Algunos incluso barajan la posibilidad de que no se trate de una persona en particular, sino de la junta de propietarios del condominio, lo que obligaría a los vecinos a enfrentar una amenaza de extorsión colectiva.