Paro de Transportistas: Etuchisa y otras empresas evalúan participación este 21 de agosto

En la zona de Puente Nuevo, uno de los puntos de mayor tránsito en Lima Este, algunos transportistas manifestaron que sí se sumarán al paro convocado para este jueves 21 de agosto, mientras que otros aseguraron no tener aún una posición definida. La medida, que ha generado expectativa entre pasajeros y conductores, refleja posturas diversas según cada empresa y, en algunos casos, de acuerdo a la decisión individual de los choferes.

Posturas distintas entre empresas y choferes

Durante un recorrido por el paradero, se recogieron opiniones de varias compañías de transporte urbano. En el caso de la empresa Etuchisa, un conductor indicó que, si bien la gerencia no ha tomado todavía una decisión oficial, él de manera personal estaría dispuesto a acatar la paralización. Situación similar se repitió con otras empresas: algunos trabajadores señalaron que apoyarán la protesta, mientras que otros afirmaron que no cuentan con información clara de parte de sus dirigentes.

La falta de consenso también se percibe en compañías como San Felipe, Pegaso Express o “Los Loritos”, cuyos choferes consultados mencionaron que aún no hay acuerdos firmes. Algunos de ellos, sin embargo, precisaron que, de llevarse a cabo el paro, preferirían unirse en solidaridad con el gremio. En contraste, hubo conductores que manifestaron que seguirán trabajando con normalidad al no tener directivas formales.

Los propios usuarios del transporte público también dieron su opinión. Varios pasajeros entrevistados expresaron que apoyarían la paralización al considerar que los problemas que enfrentan los transportistas —como la inseguridad y los altos costos— también repercuten en los ciudadanos. En ese contexto, el panorama sigue siendo incierto a pocos días del anunciado paro, con la posibilidad de que la convocatoria se vea marcada por decisiones individuales más que institucionales.