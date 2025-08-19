Empresario se muda por amenazas extorsivas, pero lo encuentran y atacan su ferretería en VES

Un nuevo hecho de extorsión se registró en Villa El Salvador. Sicarios atacaron a balazos una ferretería ubicada en la avenida Pastor Sevilla, donde además vive una familia.

El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche del último domingo. Seis disparos despertaron a los vecinos y cuatro de las balas impactaron en el portón del local, mientras que otras dos dieron en el segundo nivel del inmueble. No se reportaron heridos, aunque en la vivienda había menores de edad.

“Tenemos allí niños. ¿Cómo le cae una bala a un menor o a una señora? Todos estamos con temor”, relató una vecina. Otro residente agregó: “No fue como pistola, fue una ráfaga, un sonido distinto”.

EXTORSIONADORES LO ENCONTRARON

El dueño del negocio ya había sido víctima de amenazas y, según vecinos, se mudó hace unos meses por seguridad. Sin embargo, fue nuevamente ubicado y atacado. “Otra vez vinieron y tiraron balas. Ya le habían disparado antes”, contó un morador.

De acuerdo con testimonios, el empresario también atravesaba conflictos familiares por la herencia de la ferretería. Ante esa situación trasladó su local a otro predio, donde ahora es blanco de mafias extorsivas.

El atacante incluso grabó el momento de los disparos y envió el video a la víctima para seguir con las amenazas.

En Pastor Sevilla funcionan varios comercios, por lo que no se descarta que otros empresarios también estén bajo presión de mafias criminales.