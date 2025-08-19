Roban camioneta en San Martín de Porres y piden 18 mil soles para devolverla

Un nuevo caso de inseguridad mantiene en vilo a una familia de San Martín de Porres. Tres sujetos armados interceptaron a un conductor que se encontraba estacionado frente a un hospedaje en la avenida Próceres, cuadra 14. En menos de un minuto, lo encañonaron y lo obligaron a entregar las llaves de la camioneta que manejaba. La víctima estaba acompañado de su hijo, quien notó previamente la actitud sospechosa de un vehículo que se acercaba demasiado.

La unidad sustraída es una moderna camioneta Toyota, que había sido adquirida hace apenas seis meses y aún no terminaba de pagarse. El vehículo estaba siendo alquilado por el afectado para realizar viajes hacia la sierra central, principalmente a Huánuco. Según denunció, tras el robo los delincuentes se comunicaron para exigir el pago de 18 000 soles como condición para devolver la unidad.

Extorsión tras el robo

El caso fue reportado a la comisaría de Sol de Oro, donde la víctima solicitó celeridad en las investigaciones para ubicar el paradero del vehículo. Vecinos de la zona aseguraron que este punto suele ser vulnerable para quienes esperan ingresar a sus cocheras, debido a la escasa vigilancia durante la madrugada.

Cabe señalar que, por tratarse de un vehículo relativamente nuevo, la camioneta contaría con sistema GPS, lo que facilitaría su localización. Los propietarios, no obstante, enfrentan la incertidumbre de seguir pagando un bien que ahora está en manos de la delincuencia, mientras temen ser estafados por los extorsionadores que ya establecieron contacto con ellos.