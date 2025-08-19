Otro golpe al 'Monstruo': cae operario de Erick Moreno con fusiles de guerra y explosivos

La Policía Nacional detuvo en Carabayllo a Paolo Ramírez Bernal, de 21 años, quien guardaba un arsenal que —según confesó— le pertenecía a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

El operativo se realizó esta madrugada en el asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea, donde los agentes hallaron un costal lleno de armas de guerra. Entre lo incautado figuran seis fusiles de largo alcance, una retrocarga, una pistola, tres explosivos y municiones.

“(¿De quién son esos fierros?) del Monstruo”, admitió Ramírez ante la Policía. Según la investigación, el armamento sería el mismo que aparece en los videos usados por el líder de Los Injertos del Cono Norte para intimidar a sus víctimas.

Entre las armas decomisadas se encuentran un fusil Galil, un Kalashnikov americano y rifles R15 con miras telescópicas, similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas. También se halló una pistola Glock calibre 3.80, presuntamente usada en el reciente homicidio de un vigilante de mercado.

QUIÉN ES LA DIABLA

La PNP precisó que Ramírez tiene antecedentes desde 2023 por diversos delitos. Además, se reveló que es hijo de Paola Bernal González, alias “La Diabla”, sindicada como la persona que introdujo a El Monstruo en el mundo delictivo.

Este golpe se suma a la reciente captura de integrantes del brazo logístico de la organización criminal, donde también se incautaron armas de largo alcance. La Dirincri y la Breg Lima Norte continúan con las diligencias en la zona.