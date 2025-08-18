"Estamos mandando a nuestros policías a morir": denuncian uso de chalecos inservibles en la PNP

El congresista Alfredo Azurín denunció el grave estado en el que se encuentran los chalecos antibalas usados por la Policía Nacional. Durante una visita a la comisaría Apolo y al Escuadrón Verde en La Victoria, comprobó que los equipos estaban rotos, deshilachados y vencidos, algunos con más de dos décadas de antigüedad.

“Este lote vino en el 2004. Ya venció su línea de garantía”, señaló un agente al mostrar uno de los chalecos hallados. Ante ello, Azurín exigió una pronta renovación del material: “Es importante que esta unidad, 100% operativa, cuente con chalecos actualizados. Estamos viendo equipos que deben reemplazarse cuanto antes”, advirtió.

El abogado y policía en retiro José Palacios Obregón fue más duro en su crítica. “Estamos mandando a nuestros policías a morir porque no hay protección. El chaleco tiene una duración máxima de cinco años, pero aquí encontramos equipos de casi tres décadas. Son inservibles”, alertó.

Asimismo, cuestionó el gasto del Gobierno en vehículos de lujo para altos mandos de la PNP, mientras los subalternos trabajan en condiciones precarias. “No tienen equipamiento, no tienen gasolina, no tienen armamento. Todo es un abandono total. Pero los generales hoy se movilizan en Audi de 200 mil soles”, criticó.

Frente a la denuncia, Azurín informó que el ministro del Interior, Carlos Malaver Odías, ha sido citado por la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana para que responda sobre el mal estado de los chalecos y explique qué medidas se tomarán.