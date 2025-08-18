Madre de peruano detenido en EE.UU. pide ayuda: fue intervenido por agentes ICE

Con las manos llenas de esperanza, Jimmy Anderson Ayala Mayuri, un peruano de 38 años, llegó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Hoy se encuentra detenido en el centro de detención Farmville, en Virginia, tras ser intervenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ayala, quien antes trabajaba como mototaxista en Villa El Salvador, dejó el país hace tres años junto a su esposa, Shirley Hurtado. Fue arrestado el último miércoles cuando se preparaba para iniciar su jornada laboral en un carrito de comida rápida.

Durante la detención, su esposa presenció todo a través de una videollamada. “Me decía: negra, un policía se paró atrás mío. Luego gritaba ‘por favor, no’, mientras lo rodeaban los agentes”, relató entre lágrimas.

FAMILIA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE SEA DEPORTADO

En medio de la desesperación, Ayala habría intentado lesionarse con un cuchillo para evitar el arresto. “Decía: ‘no, por favor, no’. Como en el carro cocinan y hay cuchillos, quizá lo cogió para no dejarse llevar”, agregó su madre.

Su familia denunció que estas redadas no solo afectan a criminales, como en su momento señaló Donald Trump, sino también a personas trabajadoras. “Él no estaba cometiendo ningún crimen, solo trabajaba. Ahora tengo miedo de salir a la calle porque detienen a los hispanos”, afirmó su esposa.

Desde Lima, la madre de Jimmy, quien vive en Villa El Salvador, pidió apoyo a las autoridades para que su hijo reciba asistencia legal y no sea deportado. Explicó que de él depende el cuidado de su padre, diagnosticado con cáncer en etapa cuatro. “Él se fue cruzando el desierto y aun con problemas de salud ha seguido trabajando para mantenernos. No sé qué hacer si lo expulsan”, dijo entre sollozos.