Cierran la avenida Elmer Faucett por obras del Metro de Lima: conoce el plan de desvíos

La Municipalidad de Carmen de la Legua ha informado que, desde esta semana, un tramo de la avenida Faucett permanecerá cerrado durante dos meses debido a la construcción de la estación Carmen de la Legua, parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima. Esta obra forma parte del proyecto a cargo del Consorcio Metro Línea 2, que contempla 27 estaciones en la Línea 2 y ocho adicionales en el ramal que conectará con la Línea 4.

Desvíos para el transporte público

Con motivo de la magnitud de los trabajos, se ha dispuesto un plan de desvío dirigido principalmente al transporte público que circula en sentido de sur a norte, desde la avenida La Marina hacia la avenida Gambetta. Estas unidades deberán tomar la avenida San José, continuar por Óscar R. Benavides, seguir por Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, para luego reincorporarse a Faucett en dirección a Gambetta.

Por otro lado, los vehículos particulares que se desplazan desde el norte hacia San Miguel y la avenida La Marina podrán continuar con su tránsito normal. El desvío aplica de manera exclusiva para quienes se movilizan desde San Miguel hacia el aeropuerto Jorge Chávez y la zona de Ventanilla.

Finalmente, las rutas de transporte público también incluyen un recorrido más amplio: luego de tomar Óscar R. Benavides, deberán subir por Enrique Meiggs, ingresar a la avenida Argentina y recién allí retomar la avenida Faucett. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos y congestión en la zona.