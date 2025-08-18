Dos hermanos mueren tras choque de camión en Pasamayito: uno de ellos era policía

El dolor embarga a una familia de Carabayllo tras la pérdida de sus dos hijos, Edson Icho Robles, suboficial de la Policía Nacional, y su hermano Gerson, estudiante de odontología. Ambos fallecieron al chocar contra un camión cargado de balones de gas en la peligrosa vía de Pasamayito, en Comas.

TRÁGICO ACCIDENTE TRUNCÓ SUS SUEÑOS

Los jóvenes, de 22 y 28 años, se desplazaban en motocicleta rumbo a San Juan de Lurigancho para comprar un vehículo que permitiría al menor trabajar como repartidor y financiar sus estudios. Sin embargo, el viaje terminó en tragedia cuando el pesado camión se despistó, provocando la muerte inmediata de ambos.

Los restos de los hermanos son velados en la vivienda familiar, donde sus padres y allegados han preferido guardar silencio por el profundo dolor. Vecinos y amigos destacaron la calidad humana de los jóvenes. “Eran tranquilos, correctos, siempre respetuosos. Qué pena para la madre perder a sus dos hijos”, relató una vecina.

Compañeros de Edson, quien siguió la misma carrera policial que su padre, acudieron al velorio para rendirle homenaje. El suboficial integraba la Unidad de Servicios Especiales de la PNP.

Los vecinos de la zona denunciaron que desde la inauguración de la vía Pasamayito, en 2022, se han registrado casi 30 accidentes de tránsito en el mismo punto, lo que refuerza su pedido de intervención a las autoridades.