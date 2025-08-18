Caso Sheyla Gutiérrez: Ministerio de la Mujer coordina con Cancillería repatriación de los restos

El caso de Sheyla Gutiérrez, peruana desaparecida en Estados Unidos desde el 9 de agosto y hallada muerta el pasado sábado 16, ha conmovido al país. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, informó que ya se realizan gestiones con la Cancillería para lograr la repatriación de sus restos y brindar acompañamiento a la familia en este difícil momento.

ACCIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER

Durante su participación en el Festiniño Carmelino 2025, la ministra expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y precisó que su cartera acompañó el caso desde el inicio. Montellanos destacó que los hijos de Sheyla Gutiérrez han recibido atención psicológica y actualmente se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Además, señaló que las investigaciones sobre el crimen continúan en Estados Unidos con apoyo de las autoridades peruanas.

“En este momento hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo. Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes, sobre todo psicológicos, y ahora están con la familia materna”, indicó Montellanos.

FAMILIA CUESTIONA PUBLICACIÓN DEL MIMP

Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, confirmó el fallecimiento y criticó una publicación en la red X realizada por el Ministerio de la Mujer antes de la comunicación oficial de la familia. Según declaró, ese anuncio pudo poner en riesgo las investigaciones en curso y la captura del principal sospechoso del homicidio.

“Entendemos que puede existir un trasfondo político, pero lo que debe primar es el respeto a la familia y a la memoria de mi hermana. Este tipo de acciones arriesgan la captura del principal sospechoso”, señaló. La familia exige prudencia y coordinación institucional mientras se esclarecen las circunstancias del crimen que enluta a los peruanos.