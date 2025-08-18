Caso Sheylla Gutiérrez: Familia denuncia favorecimiento hacía el sospechoso “lo están protegiendo”

El hallazgo del cuerpo de Sheylla Gutiérrez en California ha dejado un profundo dolor entre sus familiares, quienes no solo exigen justicia, sino también cuestionan la actuación de las autoridades peruanas. Su esposo, Josimar Cabrera Cornejo, señalado como principal sospechoso, llegó a Lima acompañado de sus tres hijos, pero fue liberado tras ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez. La familia de la víctima mostró indignación frente a esta decisión.

Denuncias contra el INPE y críticas al MIMP

En medio de la conmoción, los parientes de Sheylla acusaron un presunto encubrimiento hacia Cabrera. “Lo están protegiendo. Lo están protegiendo. Su papá es del Inpe. Por eso lo protegen”, gritaron frente a la comisaría del aeropuerto. Para ellos, la liberación del sospechoso resulta inaceptable, más aún con los antecedentes que arrastra desde 2012, cuando fue intervenido en posesión de un arma de fuego y municiones.

La familia también responsabilizó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por haber difundido información del caso en redes sociales. “Lamentamos el tweet que ha sido publicado por el Ministerio de la Mujer, ya que ha puesto en riesgo la investigación en Estados Unidos, ha puesto en riesgo el trabajo que se viene realizando aquí en Perú”, expresaron. Asimismo, pidieron mayor responsabilidad en las comunicaciones oficiales: “Cualquier publicación que vaya a realizar acerca del caso, consulte con la familia previamente”.

Entre lágrimas, los deudos recordaron a Sheylla como una mujer alegre, luchadora y dedicada a sus hijos. “No puede ser posible que él esté libre”, reclamaron, asegurando que no descansarán hasta que se haga justicia. Mientras tanto, confirmaron que los tres menores quedarán bajo el cuidado de la familia materna en Lima.