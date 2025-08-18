Hallan audios entre el ‘Chiki' y el ‘Monstruo’: así coordinaba con el líder Los Injertos del Cono Norte

La Policía logró interceptar audios que comprometen directamente a Erick Moreno Hernández, alias “el Monstruo”, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, y a su brazo logístico, conocido como “el Chiki”, recientemente capturado.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe del operativo, explicó a Buenos Días Perú que los registros de voz muestran la planificación de actividades ligadas al sicariato. “En uno de los audios, el detenido señala que el ‘pescado’, es decir, la víctima, se ha movido. Eso significa que debían cambiar la estrategia para ubicarlo”, detalló.

Las grabaciones revelan diálogos entre ambos criminales. En una se escucha: “Te voy a mandar al Chiki, ya mañana para estar tempranito”. En otra, atribuida al detenido, se oye: “Se ha movido el peso… hay que movernos a otra ubicación”.

DETENIDO NO TENÍA ANTECEDENTES

Montúfar precisó que alias “el Chiki” llevaba al menos dos semanas en Lima y no tenía antecedentes policiales, lo que le permitía pasar desapercibido pese a contar con un arsenal de armas de fuego. “Las organizaciones captan personas sin antecedentes para evitar sospechas y facilitar sus operaciones”, explicó.

En la intervención, la Policía incautó armas, municiones y un vehículo con apariencia de taxi formal, usado como fachada para el traslado de los delincuentes.

El coronel recordó que en los últimos meses se han detenido a varios integrantes de la red criminal, incluidos lugartenientes y familiares de “el Monstruo”, aunque su paradero aún es incierto. “Se presume que estaría fuera del país, pero no hay confirmación”, indicó.

La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para determinar quién era la víctima referida en los audios y desarticular completamente la organización.