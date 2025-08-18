EXCLUSIVO | Caso Sheyla Gutiérrez: Defensa de sospechoso de feminicidio sostiene que "no hay investigación en su contra"

Roberto Robles, abogado de Josimar Cabrera Cornejo, principal sospechoso del feminicidio de la peruana Sheylla Gutiérrez en Estados Unidos, señaló que su patrocinado no enfrenta un proceso abierto en el Perú. “Él ha sido retenido únicamente, mas no ha existido una orden judicial preliminar o una detención contra él. Por lo tanto, él como cualquier ciudadano ha tenido el derecho y la libertad de salir”, indicó.

Respecto al video difundido que lo vincularía con la víctima, la defensa afirmó que no constituye una prueba válida sin un análisis especializado. “El video no tiene una fecha ni una hora cierta, jurídicamente eso no es válido. Para considerar válidamente el video tiene que pasar por una pericia antropológica que diga que es el acusado. Además, es un video cortado”, sostuvo.

Investigación internacional y tenencia de los menores

El abogado precisó que, de abrirse un proceso formal, este tendría lugar en territorio estadounidense. “Lo más probable es que la investigación se llevada a cabo en los Estados Unidos y a él se le solicite un proceso de extradición”, aseguró. En tanto, explicó que Cabrera se encuentra en condición de citado en el Perú y que cumplirá con cualquier requerimiento judicial. “A él cuando lo citen, él acudirá. Está en calidad de citado”, añadió.

Sobre la situación de los tres hijos de la pareja, el defensor legal explicó que los menores han sido entregados a los abuelos maternos. Sin embargo, adelantó que buscarán mecanismos para solicitar la custodia. “Vamos a ver los mecanismos procesales que nos permite la norma para poder solicitar la tenencia tanto para el padre o para los abuelos paternos”, señaló, tras detallar que la familia paterna tendría condiciones económicas y de vivienda para asumir el cuidado de los niños.

Finalmente, el abogado señaló que por el momento no brindará más detalles de la ubicación de Cabrera debido a que tuvo un enfrentamiento verbal con la familiar de la víctima: "Se desconoce la ubicación de mi patrocinado. Porque la familia de la parte agraviada ha intentado atacarlo y ha amenazado a la familia entonces en este momento no podemos brindar su ubicación por un tema de resguardo”.