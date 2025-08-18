Hacen estallar explosivo en bus de empresa Huandoy por negarse a pagar cupo: les piden S/50 mil

El terror vuelve a golpear a las empresas de transporte en Lima Norte. La madrugada del 16 de agosto, delincuentes hicieron estallar un explosivo en un bus de la empresa Huandoy, luego de que se negara a pagar un cupo de S/ 50 mil mensuales.

El ataque ocurrió cuando la unidad ya había terminado su ruta, por lo que no llevaba pasajeros. “Gracias a Dios el vehículo estaba terminando la ruta y no tenía pasajeros”, relató un trabajador.

La detonación destrozó parte de la carrocería del bus. “Ha reventado, loco. Ha reventado acá ahorita”, se escuchó decir a un testigo en medio del caos.

Según denunciaron los representantes de la empresa, este no sería un hecho aislado. “Vienen pagando cupos desde el año pasado y todo este año, o sea, es permanente. Parece que ya hay rivalidad entre varias bandas organizadas”, advirtieron.

DEFENSA LEGAL DE LA LÍNEA HACE LLAMADO

El abogado de la empresa, José Palacios, lamentó que las denuncias no tengan efecto: “El mismo día que denunciamos la primera extorsión, los delincuentes ya sabían quién había ido a la Depincri y cuántas personas eran. Todos los detalles los sabían”, declaró a Panamericana Noticias.

Palacios exigió al Estado acciones firmes para frenar la violencia: “Es algo penoso y triste. Como policía en retiro y abogado me siento muy triste de decirlo, pero necesitamos seriedad en las investigaciones para que pare esta ola interminable de extorsión, sicariato y muerte”, agregó.