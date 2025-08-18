Miraflores: buscan a sicario que acribilló a agente inmobiliario frente a su pareja

Los disparos que destrozaron la ventana del piloto dejaron al descubierto la ferocidad de un ataque criminal en pleno corazón de Miraflores. La víctima fue identificada como Jean Franco Navarro (43), agente inmobiliario, quien fue acribillado dentro de su vehículo y frente a su pareja.

Navarro salía de su centro de trabajo en el jirón Bartolomé Ríos cuando un sicario lo abordó y disparó dos veces directo al cuello. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, pero llegó sin vida.

Un testigo relató que al inicio pensaron que se trataba de otro incidente. “Parecía como que se hubieran tirado un par de bolsas... sonó algo así o como disparos, nos entró la duda”, declaró.

La escena dejó consternados a vecinos y transeúntes. “Una inseguridad horrible, una sensación feísima, porque tú dices: ya pues, no hay nada que hacer. Nuestro país cada vez está peor”, lamentó una residente de la zona.

La Policía no descarta que el móvil del crimen sea un ajuste de cuentas.

LA CAPITAL SE SIGUE MANCHANDO DE SANGRE

El mismo día, otro hecho de sangre se registró en la avenida Argentina, en el límite entre el Callao y Lima Cercado. La víctima, Abraham Rojas (39), fue interceptada por sicarios cuando conducía su camioneta. Lo bajaron del vehículo y lo asesinaron a balazos.

Peritos de criminalística hallaron todas sus pertenencias intactas, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.