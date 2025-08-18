Balacera en avenida Abancay deja cinco detenidos: sujetos habrían intentado asaltar banco

Una intensa balacera en pleno Centro de Lima alarmó a transeúntes y comerciantes de la avenida Abancay, donde agentes encubiertos capturaron a cinco presuntos delincuentes.

PERSECUCIÓN TERMINA EN TIROTEO

De acuerdo con testigos, la persecución se inició en el jirón Cusco y terminó cerca al cruce con Abancay. En la intervención se escucharon al menos ocho disparos, lo que obligó a vecinos y peatones a resguardarse.

“Parecía que eran policías ternas. Se escucharon entre cinco y ocho balazos, yo me escondí para que no me alcance”, relató un testigo.

El serenazgo de Lima informó que los detenidos serían supuestos extorsionadores, aunque no se descarta que se tratara de un intento de asalto a un banco. Todos fueron trasladados a la comisaría de la zona, mientras la Policía evalúa derivar el caso a la Dirincri.

Este hecho ocurre menos de 24 horas después de otro tiroteo en el centro de Lima, donde un hombre fue asesinado en la plaza San Martín.