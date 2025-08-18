Joven es baleado mientras conversaba con amigos en Villa El Salvador

Un nuevo hecho de violencia se registró en Villa El Salvador. Un joven fue atacado a balazos cuando conversaba con sus amigos la noche del pasado 15 de agosto, alrededor de las 10:10 p. m.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres se acercaron rápidamente hacia el grupo. Uno de ellos desenfundó un arma y disparó contra su objetivo. La víctima, herida, intentó sostenerse de uno de los presentes, pero el agresor volvió a disparar.

De acuerdo con testigos, el afectado fue trasladado a un centro de salud cercano y se encuentra fuera de peligro. Precisaron además que no sería residente del barrio.

DENUNCIAN REITERADOS ATAQUES

Vecinos denunciaron que no se trata de un hecho aislado. “No es la primera vez. Ha habido otros ataques y hasta asesinatos en esta zona”, señaló un morador preocupado por la inseguridad.

La Policía viene analizando las imágenes de video para identificar a los responsables del ataque, mientras la comunidad exige mayor presencia de agentes en la zona ante la ola de violencia recurrente.