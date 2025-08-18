Extorsionadores disparan contra ferretería en VES: grabaron ataque y envían video a víctima

La delincuencia vuelve a golpear a Villa El Salvador. Esta vez, un grupo de extorsionadores atacó a balazos una ferretería ubicada en el cruce de las avenidas Velasco Alvarado y Pastor Sevilla.

GRABARON ATAQUE Y SE LO ENVIARON A LA VÍCTIMA

Según la denuncia, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el local, sacaron un arma de fuego y realizaron al menos siete disparos contra la fachada del negocio. Acto seguido, grabaron el ataque y enviaron el video al propietario a través de WhatsApp como advertencia.

La víctima fue identificada como Hilton Jara Magallanes, empresario que hace un mes abrió este establecimiento luego de mudar su negocio, debido a que ya había sido amenazado y atacado en su propia vivienda. Sin embargo, los delincuentes lograron ubicarlo nuevamente.

Vecinos de la zona expresaron su indignación. “Extorsionan, extorsionan, extorsionan. Nadie puede surgir acá en el Perú. Si uno intenta salir adelante, ya están extorsionando”, comentó una residente del distrito.

La Policía acordonó la zona y recogió testimonios del afectado, además de iniciar las diligencias para rastrear a los responsables. Agentes trabajan en la identificación de los delincuentes a partir de las cámaras de seguridad cercanas y de los números de WhatsApp desde donde se enviaron las amenazas.