Balacera en restaurante del Callao deja una mujer muerta y dos heridas, incluida una menor de 9 años

Una mujer falleció y dos resultaron heridas tras un ataque con disparos dentro de un restaurante de caldo de gallina en el jirón Cusco a una cuadra del mercado central en el Callao. Noemi Landa Vílchez, fue la víctima mortal mientras que Rosario Berrios Vílchez fue herida en el abdomen y una menor con tan solo 9 años de edad recibió un disparo en la mano.

La Policía Nacional del Perú inició con las investigaciones, pero se sospecha que se trata de un ajuste de cuentas puesto que según declaraciones de los vecinos recientemente otro miembro de la familia fue acribillado.

Las víctimas del ataque fueron trasladadas al hospital Daniel Álcides Carrión, pero la fallecida ya no pudo ser rescatada y, por el momento, se revela que la menor de nueve años tiene un momento sumamente traumático.

No obstante, pese a que se soslaya que las adultas podrían ser hermanas, no se tiene la certeza de el parentesco que tiene con la menor atacada.