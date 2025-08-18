Captura a alias Chiki, presunto brazo armado de “El Monstruo” en Carabayllo

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Juan Carlos Aguirre Puma (39), alias Chiki, sindicado como brazo armado de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo.

CAYÓ CON ARSENAL

La intervención se realizó en un inmueble de la avenida Metropolitana, en Carabayllo, la madrugada de este lunes. En el lugar, agentes encontraron un verdadero arsenal: ocho pistolas, municiones de corto y largo alcance, caserinas y tambores con capacidad para más de 30 balas cada uno. También se hallaron cascos de motociclistas y droga.

Según la PNP, alias Chiqui habría estado involucrado en el asesinato de un vigilante en el mercado Valle Chillón y en otro crimen registrado dentro de un inmueble en el mismo distrito. Asimismo, se sospecha que planeaba atentar contra la vida de otro vigilante de un mercado de Carabayllo.

Aunque Aguirre Puma no registra antecedentes policiales, las autoridades sostienen que su rol en la organización es clave. Se trataría de un hombre de confianza de El Monstruo, quien continúa prófugo y es considerado uno de los delincuentes más buscados de Lima Norte.

La Fiscalía Especializada participa en las diligencias para determinar la vinculación de las armas incautadas con otros hechos delictivos. La investigación sigue en desarrollo.