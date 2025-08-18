Carabayllo: taxista es asesinado a balazos dentro de su auto tras jugar fulbito

Un taxista fue asesinado a balazos cuando se disponía a retirarse de una losa deportiva en Carabayllo. La víctima, identificada como Percy Pablo Ocejo Núñez (50), había participado en un partido de fulbito y se encontraba dentro de su vehículo al momento del ataque.

CARABAYLLO SE TIÑE DE SANGRE

El hecho ocurrió en la losa San Vicente, ubicada en la calle Los Eucaliptos. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil y abrieron fuego contra el conductor. En la escena, la Policía halló siete casquillos de bala.

Vecinos indicaron que los atacantes usaban cascos para ocultar el rostro y escaparon rápidamente por la misma calle. En tanto, familiares de la víctima lo trasladaron de inmediato al hospital de Collique, donde perdió la vida.

Agentes de criminalística realizaron peritajes en la zona, recogieron pruebas y chequearon el vehículo para hallar huellas de los atacantes. Además, se revisarán cámaras de seguridad de calles cercanas que habrían registrado la fuga. La Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas, aunque continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen.