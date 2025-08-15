Vendedor de golosinas era el terror de buses en Chorrillos: amenazaba con tijeras a pasajeros

Pasado el mediodía, un bus que circulaba por Chorrillos se convirtió en escenario de terror. A bordo subió un hombre, identificado como William Rodríguez Ontiveros de nacionalidad venezolana, con la supuesta intención de vender caramelos.

LO DETUVIERON

Según la Policía, al recibir una respuesta negativa de los pasajeros, el sujeto comenzó a exigirles dinero. Lo hizo mostrando unas tijeras. “El señor sacó una tijera, algo crudo, lo sacó y le enseñó. Y ahí fue que nos asustamos”, relató una de las víctimas.

Los afectados aseguran que no era la primera vez que este hombre cometía el mismo acto en buses de la zona.

En ese momento, el Serenazgo de Chorrillos realizaba patrullajes por la zona. Así lograron intervenir al sospechoso y trasladarlo a la comisaría del distrito. Allí quedó detenido mientras avanzan las investigaciones.