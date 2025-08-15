"Yo pido boleta por el Perú": Sunat refuerza campaña en Gamarra para exigir emisión de comprobante de pago

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) realizó una jornada informativa en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, para promover entre comerciantes y compradores la importancia de emitir y exigir comprobantes de pago.

YO PIDO BOLETA POR EL PERÚ

Durante el recorrido, algunos clientes señalaron que siempre solicitan boleta, mientras que otros admitieron que en ocasiones no lo hacen por olvido o apuro. La entidad recordó que en Gamarra operan más de 50 000 negocios con RUC que declaran impuestos mensualmente y que, en lo que va del año, la emisión de comprobantes electrónicos ha crecido en más de 9,7 %.

No obstante, la informalidad sigue siendo un reto, pues genera competencia desleal y se asocia a otras actividades ilícitas. La SUNAT subrayó que pedir boleta no solo contribuye a la recaudación para obras públicas, sino que también permite a los consumidores reclamar garantías y exigir calidad.

Según el organismo, en 2024 la evasión del IGV representó 34 000 millones de soles, lo que evidencia la necesidad de reforzar la cultura tributaria. La campaña “Yo pido boleta por el Perú” continuará en otros puntos comerciales con alta afluencia de público.