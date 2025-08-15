Sunass: Lima y Callao disponen de 420 puntos de agua potable para casos de emergencia

En el marco del simulacro nacional multipeligro, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) informó que Lima y Callao cuentan con más de 420 puntos de abastecimiento de agua potable para ser activados ante emergencias como un sismo de gran magnitud.

EVALUACIÓN DE POZOS

Estos puntos —que incluyen pozos y surtidores identificados con hidrantes amarillos— son operados por Sedapal y pueden suministrar agua segura gracias a sistemas de desinfección y equipamiento hidráulico. Según la SUNASS, ya se han evaluado 222 pozos para verificar su operatividad y garantizar tanto la cantidad como la calidad del recurso.

“Durante una emergencia, si el servicio regular se interrumpe, estos puntos permitirán que el agua llegue en condiciones aptas para el consumo humano”, señaló un representante del organismo. La iniciativa se implementó hace una década y ha crecido progresivamente.

Vecinos de Surco recordaron que, en crisis pasadas, el pozo del parque Felipe Benavides abasteció a residentes de hasta seis cuadras a la redonda e incluso a personas de distritos aledaños como San Juan de Miraflores. Se estima que un solo pozo puede atender a 10 000 personas, equivalentes a unas 2 500 familias.

La SUNASS y Sedapal recalcaron que mantener estos puntos en buen estado es clave para la resiliencia urbana y exhortaron a la ciudadanía a conocer la ubicación del más cercano a su vivienda como parte de su plan familiar de contingencia.