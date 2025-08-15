Vecinos de La Victoria denuncian cementerio de vehículos incautados cerca a dependencia policial

Vecinos de la urbanización El Porvenir, en La Victoria, denuncian que decenas de vehículos incautados por la Policía Nacional permanecen abandonados desde hace más de tres años en la avenida Bausate y Mesa, cerca de la Dirección de Tránsito. La situación, aseguran, afecta la seguridad y la libre circulación, ya que las unidades —incluyendo cústers, camionetas, sedanes y hasta patrulleros siniestrados— ocupan un carril en una zona rígida junto a la ciclovía.

ESTÁN HARTOS DE ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS

Según testimonios de los residentes, estos autos, muchos en estado de chatarra, son utilizados como refugio por personas de mal vivir, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona, especialmente niños y vecinos que pasan camino al colegio o al trabajo. Los vecinos señalan que han presentado reclamos formales desde hace años, sin obtener soluciones.

El parque El Porvenir, ubicado frente a parte de estos vehículos, también se ve afectado. Los denunciantes solicitan que la Policía y la Municipalidad de La Victoria coordinen el traslado de las unidades hacia depósitos oficiales, como el de Ancón, o que se proceda a su desecho definitivo. Advierten que la permanencia de estos automóviles abandonados no solo degrada el entorno urbano, sino que propicia la comisión de delitos.