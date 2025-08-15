Asesinan a puñaladas a un vendedor de colchones dentro de su local en Comas

Un comerciante de colchones fue asesinado de varias puñaladas en su local de ventas en la zona de Collique del distrito de Comas. La víctima fue identificada como Civeardo Medina Díaz que deja a seis hijos en la orfandad.

Según la policía el comerciante habría sido acuchillado con un arma punzocortante, con profundos cortes en los brazos y el pecho.

LO ENCONTRARON SEMIDESNUDO

Por su parte, los familiares aseguran que no se habría tratado de un intento de robo, pues todas sus pertenencias de valor se encontraban en el local, pero su viuda confirmó que lo he encontrado desnudo de la cintura para abajo.

Cabe señalar que, sus familiares también señalan que el comerciante no tendría problemas con ninguna persona y no habría sido víctima de extorsión.